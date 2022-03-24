РИАМО - 24 мар. Президент России Владимир Путин и члены Совбеза РФ прослушали доклад министра обороны России Сергея Шойгу о проведении спецоперации на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава оборонного ведомства проинформировал, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи на Украине. Кроме того, Шойгу рассказал о гуманитарной помощи, которая оказывается мирным жителям.

На территориях, которые были освобождены от ВСУ и националистов, идет восстановление гражданской инфраструктуры.

Россия начала проведение спецоперации на Украине 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения.

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