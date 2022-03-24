РИАМО - 24 мар. Сотрудники полиции на станции столичного метро «Кунцевская» задержали 33-летнего мужчину, который проехался на крыше электропоезда, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Было установлено, что мужчина спрыгнул с моста на крышу вагона электропоезда около станции «Пионерская». Лежа, он проехал так до следующей станции метро.

Правоохранители задержали его и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Суд назначил ему административное наказание в виде ареста на пять суток.