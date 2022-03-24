РИАМО - 24 мар. С 1 по 18 марта нынешнего года сотрудники управления Росреестра по Московской области поставили на государственный кадастровый учет 21 многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ведомства.

В строениях расположены 2 402 квартиры общей площадью 176 270 кв. м. Благодаря их постановке на кадастровый учет жильем обеспечены более 4 тыс. подмосковных семей.

Так, на кадастровый учет поставили 4 дома в Солнечногорске, по 3 – в Орехово-Зуевском и Наро-Фоминском округах, по 2 – в Подольске и Красногорске, по 1 – в Мытищах, Воскресенске, Щелкове, Балашихе, Клину, Домодедове и Котельниках.

«Совместная командная работа Управления, правительства Московской области и депутатского корпуса позволила значительно сократить сроки оказания услуг Росреестра на территории региона», – заявила руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана Зайцева.

По ее словам, в 2022 году планируется ускорить проведение учетно-регистрационных действий в отношении бытовой недвижимости и МКД до 1 рабочего дня, если заявления по ним были поданы в электронном виде.