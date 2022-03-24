РИАМО - 24 мар. Каждый год сотрудники ГУ МЧС России по столице и правительство Москвы рассказывают детям о правилах пожарной безопасности в пожароопасный сезон, который приходится на весну и лето, сообщил заместитель начальника Управления надзорной и профилактической деятельности начальник Главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.

«Одним из приоритетных направлений работы сотрудников Главного управления МЧС России по Москве является работа с детьми и подростками по формированию культурной безопасности», - рассказал Бобров.

Он добавил, что такие работы планомерно проводятся сотрудниками МЧС совместно с правительством Москвы. Для детей организовывают конкурсы на пожарную тематику, соревнования среди дружин юных пожарных, открытые уроки по вопросам безопасности, экскурсии по пожарному музею, выставки, учебные организационные тренировки по эвакуации и много другое.

Также активно используют дистанционные методы информирования детей о мерах пожарной безопасности на официальном интернет-портале ГУ МЧС России по Москве. Там размещены памятки по пожарной безопасности, которые помогут родителям самостоятельно проводить беседы с детьми и подготовить их к пожароопасному сезону.​