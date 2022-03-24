РИАМО - 24 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев выявили в Балашихе (49), Королеве (37), Пушкине (21), Люберцах и Серпухове (по 20), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

18 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Электростали, по 17 – в Жуковском и Щелкове, 15 – в Богородском округе, 13 – в Ленинском округе, 12 – в Сергиево-Посадском округе, 11 – в Шатуре, по 10 – в Одинцовском округе и Ступине, по 9 – в Реутове, Подольске и Коломне, по 8 – в Красногорске и Воскресенске, по 7 – в Лыткарине, Фрязине и Химках.

По 6 – в Домодедове и Серебряных Прудах, 5 – в Мытищах, по 4 – в Долгопрудном, Егорьевске, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде и Солнечногорске, по 3 – в Дубне и Лосино-Петровском, по 2 – в Волоколамском округе и Клину, по 1 – в Ивантеевке, Кашире, Власихе, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Раменском округе и Рузском округе.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Дзержинском, Дмитровском округе, Зарайске, Звездном городке, Истре, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Талдомском округе, Черноголовке, Чехове, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области выявлено 956 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 694 человека. Выздоровели и выписались 925 623 человека.

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