РИАМО - 24 мар. В столице в 9-й раз пройдет Московский межконфессиональный Пасхальный марафон под лозунгом «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». Мероприятие стартует 29 марта и продлится до 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы.

Организатором мероприятия выступает региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин «Московский Еврейский Общинный Дом».

«Основной целью Пасхального марафона является утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей через информационно-просветительскую деятельность и формирование стойкой гражданской позиции у современной молодежи», – сообщили в пресс-службе.

Торжественное открытие Пасхального марафона состоится 29 марта в 14:00 в Московском доме национальностей (ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1) в формате круглого стола на тему «Роль религиозных организаций в сохранении культурного наследия народов России».