РИАМО - 24 мар. Сотрудники министерства экологии и природопользования Подмосковья и Главного управления содержания территорий Московской области провели совместный рейд в Ленинском округе. Там они обнаружили организаторов незаконной свалки и вызвали на место происшествия полицию, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Поводом для проведения рейда стала поступившая оперативная информация о попытках организовать незаконную свалку. Вблизи деревни Жабкино сообщение подтвердилось: водители перевозили строительные отходы и грунты без оформления электронного талона.

«Один из них в этот момент уже сбрасывал мусор. Общая площадь незаконного размещения составила около 2 гектаров. В отношении всех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Полицейские отправили спецтехнику на штрафстоянку», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он напомнил, что в Подмосковье действует система обращения со строительными отходами. В 2021 году в регионе была выявлена 2 231 свалка, что на 55% меньше показателя 2020 года. С 1 июня 2021 года для перевозки строительных отходов требуется наличие электронного талона.