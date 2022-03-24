РИАМО - 24 мар. Очередная встреча жителей с главой подмосковного Реутова Станиславом Каторовым и его заместителями в рамках выездной администрации прошла в Центре культуры и искусств, сообщает пресс-служба главы городского округа.

Перед началом встречи жители Реутова обсудили волнующие вопросы с профильными заместителями главы администрации, депутатами совета депутатов, руководителями и должностными лицами ключевых сфер - ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, потребрынка и других. Затем реутовчане могли задать вопросы или предложить инициативы главе городского округа.

Основные вопросы касались благоустройства общественных пространств, оборудования тротуаров, содержания в чистоте и порядке территории торговых центров, а также оборудования дополнительных парковочных мест в Реутове.

«Подобный формат общения с жителями считаю более эффективным и удобным, ведь у каждого, кто пришел на встречу, есть возможность на месте получить обратную связь или выступить с инициативой. Управления администрации, коммунальные и дорожные службы взяли в работу каждое озвученное на встрече обращение. Благодарю всех за честный и продуктивный диалог!» - сказал Станислав Каторов.

Встречи в рамках выездной администрации в Реутове проводятся регулярно. Традиционно за час до прихода градоначальника профильные заместители проводят тематический прием жителей и рассказывают о дальнейших изменениях в городе. Узнать о предстоящем живом общении жителей с главой города и его заместителями можно в социальных сетях Станислава Каторова, администрации города, а также в СМИ муниципалитета.