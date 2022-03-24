РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске спецслужбы проверили сообщение о минировании здания АО «Мосэнергосбыт», оно оказалось ложным, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

Сообщение о минировании здания на ул. Литейной, 31 поступило в четверг утром. На место выехали представители всех спецслужб быстрого реагирования. От пожарной охраны к зданию приезжали 1 автоцистерна и 4 человека.

Проверка здания показала, что сообщение о минировании оказалось ложным.