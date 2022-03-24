РИАМО - 24 мар. В столице весной проведут проверку и подготовку зон отдыха к летнему периоду, сообщил заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Павел Онищук.

«Перед началом летнего сезона запланирована работа межведомственных комиссий по административным округам города Москвы по проведению проверок зон отдыха », – рассказал Онищук.

Он добавил, что по результатам проверок зоны отдыха будут допущены к эксплуатации по предназначению. Основными причинами несчастных случаев остаются купание в запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в темное время суток и отсутствие навыков плавания.

Для предотвращения подобных ситуаций продолжатся работы по выявлению неорганизованных и запрещенных мест для купания в том числе с использованием дронов.

Также особое внимание будет уделено местам вблизи образовательных учреждений, учреждений детского досуга и оздоровления. На особом контроле будут проводиться беседы по предотвращению детского травматизма на водоемах столицы.

В рамках Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» детям расскажут о правилах поведения на воде. Также спасатели проводят мастер-классы по оказанию первой помощи с демонстрацией спасательной техники.

Продолжат развиваться новые формы профилактики происшествий на воде. В городских парках увеличится количество мест Wi-Fi информирования граждан о сезонных рисках в зонах отдыха. В 2021 году в 14 местах так авторизовалось более 40 тыс. пользователей.

В рамках обеспечения безопасности на водоемах количество общественных спасительных постов и маршрутов берегового патрулирования водных объектов за прошедшие 5 лет было увеличено в 1,5 раза. Летом 2021 годы была организована работа 144 общественных спасательных постов с привлечением 1,1 тыс. общественных спасателей.