РИАМО - 24 мар. В столице весной проведут проверку и подготовку зон отдыха к летнему периоду, сообщил заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Павел Онищук.
Он добавил, что по результатам проверок зоны отдыха будут допущены к эксплуатации по предназначению. Основными причинами несчастных случаев остаются купание в запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в темное время суток и отсутствие навыков плавания.
Для предотвращения подобных ситуаций продолжатся работы по выявлению неорганизованных и запрещенных мест для купания в том числе с использованием дронов.
Также особое внимание будет уделено местам вблизи образовательных учреждений, учреждений детского досуга и оздоровления. На особом контроле будут проводиться беседы по предотвращению детского травматизма на водоемах столицы.
В рамках Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» детям расскажут о правилах поведения на воде. Также спасатели проводят мастер-классы по оказанию первой помощи с демонстрацией спасательной техники.
Продолжат развиваться новые формы профилактики происшествий на воде. В городских парках увеличится количество мест Wi-Fi информирования граждан о сезонных рисках в зонах отдыха. В 2021 году в 14 местах так авторизовалось более 40 тыс. пользователей.
В рамках обеспечения безопасности на водоемах количество общественных спасительных постов и маршрутов берегового патрулирования водных объектов за прошедшие 5 лет было увеличено в 1,5 раза. Летом 2021 годы была организована работа 144 общественных спасательных постов с привлечением 1,1 тыс. общественных спасателей.
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