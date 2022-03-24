РИАМО - 24 мар. За сутки в столице сугробы растаяли еще на 1 см. Так, на ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 7 см, в Тушине – 5 см, на МГУ – 3 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

При этом на метеостанции Балчуг высота сугробов не изменилась. Здесь она по-прежнему составляет 8 см. Между тем, в Зеленограде и Митине снежного покрова не зафиксировано.

При этом в Ново-Иерусалиме в Подмосковье за сутки снег сразу присел на 3 см, остановившись на отметке 13 см. Самые высокие сугробы теперь в Дмитрове и Кашире – 15 см.

В Московском регионе сохраняется солнечная и теплая погода. Однако в предстоящие выходные ожидается похолодание до минус 5 градусов, метель, снег, гололедица.