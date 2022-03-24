РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники УК вывезли старые автопокрышки с 2 придомовых территорий, сообщает теротдел администрации округа.

23 марта сотрудники МУП «СЕЗ» убрали автомобильные покрышки с прилегающих территорий у домов 1, 5/20 на улице Рощинской и у домов 12 и 13 на улице Садовой.

Отработанные автомобильные покрышки являются экологически опасными отходами и относятся к IV классу опасности. В их состав входят более 15 вредных веществ, например, бензапирен, нитрозамины, относящиеся к канцерогенным веществам, формальдегиды, бензол, ксилол и другие. При повышенной температуре они испаряются и напрямую влияют на здоровье людей.

Работа по сбору и утилизации покрышек будет продолжена.