РИАМО - 24 мар. В прошлом году почти 2 тыс. обращений от молодежи Подмосковья приняли в Московском областном молодежном парламенте, сообщил его председатель Егор Балакшин.

«Всего за прошлый год мы приняли порядка 2 тыс. обращений от молодых жителей Подмосковья. <…> Решить удалось 82% из числа принятых обращений», – сказал Балакшин в ходе своего доклада на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации к докладу, всего в парламент поступило 1,96 тыс. обращений, из них решено 1,6 тыс.

Решение остальных обращений требует системных предложений, которые разрабатывает молодежный парламент. В Подмосковье действуют 59 общественных приемных в городских округах.

Балакшин добавил, что молодежь в основном обращается по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, спорта, состояния инфраструктуры образовательных учреждений и поддержки инициатив по проведению социально значимых мероприятий.