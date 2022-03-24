РИАМО - 24 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководству Соединенных Штатов Америки необходимо прекратить высылку российских дипломатов. Только в этом случае РФ перестанет применять такую же практику, сообщает Федеральное агентство новостей.
США начали высылать российских послов из-за проведения российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. РФ начала применять ответные меры.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По заявлениям Минобороны России, удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.
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