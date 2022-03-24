РИАМО - 24 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководству Соединенных Штатов Америки необходимо прекратить высылку российских дипломатов. Только в этом случае РФ перестанет применять такую же практику, сообщает Федеральное агентство новостей.

США начали высылать российских послов из-за проведения российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. РФ начала применять ответные меры.

«Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными и ответными», – подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По заявлениям Минобороны России, удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.