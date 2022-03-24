РИАМО - 24 мар. В Москве продолжается досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11). Единый госэкзамен по русскому языку в рамках досрочного этапа начали сдавать школьники в четверг в Москве, а по математике он пройдет 28 марта, сообщает пресс-служба Регионального центра обработки информации Москвы.

Сдать экзамен могут как выпускники прошлых лет, так и школьники, которые только в этом году заканчивают обучение. При этом они не должны иметь академическую задолженность.

Досрочно сдавать ЕГЭ по русскому языку будут свыше 1,5 тыс. человек, в том числе почти 150 участников – выпускники текущего года.

«На математику базового уровня на этот период зарегистрировались 285 человек (из них 251 – выпускники этого года), а на математику профильного уровня – 1035 человек (включая 36 выпускников текущего года)», – рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Узнать результаты экзамены участники смогут в своей образовательной организации и на сайте мэра и правительства Москвы. Итоги по русскому языку можно будет узнать не позднее 6 апреля, а по математике – не позднее 12 апреля.

В 2022 году выпускные экзамены будут проходить в три этапа: сначала досрочный период, затем основной - с 26 мая по 2 июля и, наконец, дополнительный – с 5 по 20 сентября. Сдавать ЕГЭ в городе будут свыше 87 тыс. человек.

Получить подробную информацию о государственной итоговой аттестации в Москве можно по телефону +7 499 653-94-50 и на сайте Регионального центра обработки информации столицы.