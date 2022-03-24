РИАМО - 24 мар. Жители Подмосковья смогут узнать о наличии лицензии на алкоголь у кафе и магазинов с помощью карты на Геопортале региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Чтобы проверить лицензию на алкоголь у конкретного продавца Подмосковья, необходимо зайти на карту Геопортала региона, кликнуть на раздел Минсельхозпрода и выбрать категорию слоя поиска «Лицензированные объекты розничной продажи алкогольной продукции».
Далее можно будет выбрать на карте интересующий объект торговли. Актуальная информация о продавце отобразится в его персональной карточке. Благодаря нововведению граждане смогут в реальном времени узнавать, безопасна ли покупка алкоголя в том или ином месте.
Помимо возможности посмотреть алкогольную лицензию заведений на Геопортале Подмосковья появилась еще одна категория слоя поиска – «Лицензированные пункты приема лома черных, цветных металлов». Благодаря этому нововведению жители региона смогут узнать, где можно законно сдать металл на хранение и переработку.
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