РИАМО - 24 мар. Жители Подмосковья смогут узнать о наличии лицензии на алкоголь у кафе и магазинов с помощью карты на Геопортале региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Чтобы проверить лицензию на алкоголь у конкретного продавца Подмосковья, необходимо зайти на карту Геопортала региона, кликнуть на раздел Минсельхозпрода и выбрать категорию слоя поиска «Лицензированные объекты розничной продажи алкогольной продукции».

Далее можно будет выбрать на карте интересующий объект торговли. Актуальная информация о продавце отобразится в его персональной карточке. Благодаря нововведению граждане смогут в реальном времени узнавать, безопасна ли покупка алкоголя в том или ином месте.

«Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг общественного питания, на основании лицензии», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Помимо возможности посмотреть алкогольную лицензию заведений на Геопортале Подмосковья появилась еще одна категория слоя поиска – «Лицензированные пункты приема лома черных, цветных металлов». Благодаря этому нововведению жители региона смогут узнать, где можно законно сдать металл на хранение и переработку.