РИАМО - 24 мар. Полицейские в Реутове задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в краже кредитных денег на сумму более 600 тыс. рублей у 58-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Как выяснилось, мужчина работал вместе с заявительницей и под предлогом установки приложения на ее смартфон получил доступ к мобильному банку. Через него он оформил кредит онлайн, а после этого перевел деньги на счет своей родственницы.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 23-летний местный житель», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.