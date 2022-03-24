РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. Жители дома на улице Героев Курсантов в Королеве пожаловались на низкое качество ремонта, сделанного в подъезде, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Глава подмосковного Королева Игорь Трифонов проверил ход ремонта в подъезде дома на улице Героев Курсантов, 26 в микрорайоне Юбилейный. Жители дома пожаловались главе на плохой ремонт и несоблюдение рабочими закона о тишине.

«Ремонт у нас длится третий месяц, но активные работы начались перед приездом главы города. Настолько некачественно делают его, что после покраски стен на втором этаже просто отвалилась штукатурка», - сказала старшая по дому Юлия Воронцова.

К тому же, рабочие используют сильно пахнущие вещества, запах которых очень стойкий. Не соблюдается и закон о тишине: на замечания рабочие не реагируют, и жителям приходится вызывать полицию. Ремонт проведен без сметы и без согласования с жителями. В доме с первого до второго этажа есть трещина.

Жители сообщают, что сейчас нужно заменить трубы, так как была сильная протечка. Заявка оставлена, но пока в управляющей компании никак не отреагировали.

Глава города осмотрел подъезд, выслушал все замечания от жителей и заверил, что разберется со всеми вопросами, а подрядчик будет наказан.