РИАМО - 24 мар. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность детских лагерей, там проводят обследования, для вожатых готовят памятки. Кроме того, проводятся беседы на тему безопасности с детьми, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник нормативно-технического отдела ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

«Наши сотрудники совместно с администрацией и персоналом объектов проводят профилактические мероприятия, в том числе противопожарные обследования, совещания как с руководителями, так и с вожатыми лагерей», - рассказал Бобров.

Он добавил, что для вожатых разработаны специальные памятки по пожарной безопасности, благодаря которым они смогут детям самостоятельно рассказать о правилах безопасности обращения с огнем. Также сотрудники уделяют внимание противопожарному состоянию лагерей.

Такие беседы являются обязательными для подготовки детей к пребыванию на территории летних оздоровительных, спортивных, военных, обучающих, туристических лагерей. Организуются дни пожарной безопасности, в которые рассказывают детям о том, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации и пожара, что и в какой последовательности необходимо делать.

Всего за период с 2017 по 2021 годы из-за неосторожного обращения детей с огнем произошел 91 пожар, в которых пострадали 35 человек, а погибли 4.