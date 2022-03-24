РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. На стадионе «Первомайский» в Королеве вдвое увеличат количество часов для занятий школьников, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Трифонов встретился с жителями одного из дворов в микрорайоне Первомайский. Жители домов 6 и 8 на улице Октябрьской многократно обращались в администрацию с просьбой демонтировать небольшую футбольную площадку в их дворе.

«В разговоре с местными выяснилось, что причиной всему разница поколений. В теплое время года молодежь допоздна здесь играет в футбол и отдыхает, а пожилому населению хочется полной тишины и спокойствия», - сказал Трифонов.

Глава города заверил собравшихся, что с молодежью будет проведена работа и им предложат создать команды, чтобы они могли играть на ближайшем отремонтированном стадионе. К тому же, на стадионе «Первомайский» в 2 раза будет увеличено количество часов для занятий школьников, которые после школы хотят поиграть в футбол и позаниматься спортом.

Саму площадку во дворе демонтировать не будут, а переоборудуют ее для игры в баскетбол и волейбол. А тех, кто будет нарушать тишину после 23:00, должны привлекать к ответственности сотрудники МВД.