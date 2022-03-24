РИАМО - 24 мар. По итогам 2021 года в Подмосковье на 25% сократилось количество дорожных происшествий в местах, где установлены комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Продолжается работа по реализации систем автоматической фиксации нарушений. У нас имеется четкая отработанная система оценки необходимости установки каждого комплекса в конкретном месте», - рассказал Кузнецов.

Согласно презентации к докладу, в 2021 году количество аварий в местах установки таких комплексов составило 576. Это на 25% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в этих местах на 16% снизилось число погибших в ДТП и на 22% - количество раненых. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 1514 комплексов автоматической фиксации нарушений.