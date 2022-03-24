РИАМО - 24 мар. В подмосковной Коломне продолжается строительство пристройки к гимназии №8 на улице Леваневского, строительная готовность объекта составляет более 50%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте заняты более 80 рабочих и 2 единицы техники. Строители приступили к монтажу вентилируемого фасада. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок и инженерных сетей, а также установке оконных блоков.

Строительство нового блока гимназии №8 ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новое учебное учреждение строится для ликвидации второй смены и рассчитано на 200 человек.

Согласно проекту, в трехэтажной пристройке предусмотрены учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, медицинский блок. На прилегающей территории будут обустроены стадион с беговыми дорожками, площадки для подвижных игр, спортивно-развивающие площадки и зона отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено озеленение.

Новая гимназия будет оборудована с учетом нужд маломобильных групп населения. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год.