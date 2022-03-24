РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. Управляющая компания АО «Корпорация Альянс» устранила 22 нарушения в содержании многоквартирного дома №1 на улице Строителей в Котельниках по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения устранены за 5 месяцев, а ответственного за разрушение дома главного инженера компании оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Ранее жители дома обратились с жалобами на разрушение цоколя, отмостки, подвала, паркинга и входных групп. Необходимо было отремонтировать цоколь и отмостку по всему периметру здания, восстановить асфальтовое покрытие крыльца, покрасить двери подъездов и мусорокамер, починить вход в подвал, восстановить остекление пожарного выхода, настенную плитку и козырьки над входом в мусорокамеры и электрощитовые, въезд в подземный паркинг и все его помещение от стен до входного козырька, осушить подвал, обеспечить плотный притвор входных дверей, починить карнизы на кровлях подъездов, клапаны мусоропроводов и убрать отовсюду мусор и грязь, а мусоропроводы – промыть.

«Это бич многих сравнительно молодых домов – управляющие организации зачастую ведут себя так, словно ресурс здания безграничен и следить за их содержанием не нужно. Это огромное заблуждение, которое может дорого стоить компании», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.