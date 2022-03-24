РИАМО - 24 мар. В текущем году на территории столицы планируют провести ремонт более 20 зданий, построенных в стиле неоклассицизма. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, предстоит отремонтировать дом №10 на ул. Костякова в Тимирязевском районе. Это здание было возведено в 30-х годах XX века. Там расположен детский кинотеатр «Искра», который не закрывался даже во время войны. Работы пройдут на кровле, поменяют внутренние коммуникации – электроснабжение, водоснабжение и теплоснабжение.

Еще ремонт пройдет в трехэтажном жилом доме 1917 года строения на улице Солженицына в Таганском районе. Там также заменят внутренние коммуникации.

Также в планах провести ремонтные работы в доме 19/2 на улице Малая Грузинская 1904 года постройки. Там поменяют фасад здания, заменят водостоки и установят новых входные двери на подъезды.