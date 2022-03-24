РИАМО - 24 мар. Благоустройство Рощинского сквера в подмосковной Ивантеевке пройдет в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». После обновления в сквере появятся зоны для спорта, отдыха и детских развлечений, а также освещение и видеонаблюдение, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году благоустроим Рощинский сквер в Ивантеевке. Сегодняшнее состояние территории – неудовлетворительное. Отсутствует комфортная, безопасная пешеходная сеть для перемещения жителей, оборудование детских площадок изношено, отсутствует зона тихого отдыха для взрослых. Скоро мы преобразим это место – сделаем здесь комфортную и уютную зону, для отдыха и прогулок местных жителей», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Общая площадь благоустраиваемой территории составит 1,9 га. В сквере появятся несколько функциональных зон: игровая для детей всех возрастов, спортивная с тренажерами для взрослых, а также зона для отдыха с теневыми навесами, перголой, скамейками и урнами. На территории сквера также создадут новые удобные пешеходные дорожки и тропы.

Помимо прочего, в сквере проведут озеленение, а для безопасности в темное время суток установят освещение и видеонаблюдение. Завершение работ запланировано на начало осени.