РИАМО - 24 мар. Каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube разблокированы видеоплатформой. Ранее доступ к ним перекрыли в ночь на 12 марта, сообщает Газета.ru.

11 марта руководство видеоплатформы озвучило решение о блокировке каналов российских государственных СМИ. Под ограничения попал весь контент о спецоперации РФ на Украине, «нарушающий политику» YouTube.

Блокировка коснулась и каналов Гостелерадиофонда, где публиковались старые советские фильмы и радиоспектакли, что вызвало недоумение у фонда.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал блокировку архивов Гостелерадиофонда паранойей.