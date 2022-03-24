РИАМО - 24 мар. Российские дорожники будут искать варианты импортозамещения камер видеонаблюдения, систем взимания платы за проезд, строительной техники и масел, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Если и есть на сегодняшний день проблемы, то они связаны с камерами видеонаблюдения и системами взимания платы, где мы были ориентированы на западных поставщиков. <...> Но мы сможем переориентироваться», – заявил Петушенко.

Он отметил, что на сегодняшний день важно развивать производство дорожной и строительной техники.

«На этот год мы все закупили, все отремонтировали. Думаю, что пути найдем», – уточнил Петушенко.

По его словам, в условиях импортозамещения нужно будет развивать производство масел и другие важные направления.

«Это (санкции и текущая экономическая ситуация на рынке - ред.) наоборот заставит нас сделать скачки и прорывы в технологических вопросах», – заключил Петушенко.

Ранее страны ЕС, США и ряд других государств ввели в отношении России беспрецедентные санкции, которые направлены на ослабление экономики РФ. Это произошло в связи с началом военной спецоперации РФ на территории Украины. Ряд зарубежных компаний приостановили свою деятельность на отечественном рынке.