РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 15 017 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 389 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 956 919 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 694 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 925 623 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>