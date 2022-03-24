РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске выбрали 5 победителей конкурса им. Максима Соколова, они представили молодежные проекты по развитию волонтерства, пропаганде здорового образа жизни, реализации творческого потенциала молодежи и ряд других, сообщает пресс-служба администрации округа.

Премия носит имя директора МУ ДЮОЦ «Мечта» Максима Соколова, который взглавлял центр в 2015-2019 годах. Он внес значительный вклад в развитие сферы молодежной политики муниципалитета. Премию учредил глава городского округа Подольск для поощрения молодежных инициатив. В 2022 году ее будут вручать второй раз. Вручение пройдет в торжественной обстановке в апреле.

Конкурс на соискание премии Соколова собрал 15 инициатив в разных направлениях. Это развитие волонтерства, пропаганда здорового образа жизни, реализация творческого потенциала молодежи и другое.

Заочный этап оценивали независимые эксперты федеральных, региональных и грантовых конкурсов. Авторы 9 проектов, набравшие максимум баллов, стали финалистами конкурса и их пригласили на очную защиту.

22 марта во Дворце молодежи состоялся второй этап конкурса. Участники рассказали о проектах и ответили на вопросы членов экспертной комиссии, в которую вошли председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова, заместитель директора МУ «Дворец молодежи» Надежда Случ, депутат совета депутатов округа Алексей Никулин, член Общественной палаты округа Екатерина Шерстюк.

В конкурсе победили 5 проектов: Олеся Честных с проектом «Время Подольска», Владислав Востриков с проектом «Спорт в каждый двор-Прорыв к здоровью», Полина Морщакина с проектом «Неделя национальной культуры «Народная полифония», Евгения Мягкова с проектом «Подольская городская «Школа Вожатых», Анастасия Семенова с волонтерским проектом «Могу, умею, делаю, творю, мечтаю».