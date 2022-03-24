РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 9 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе число случаев инфицирования достигло 37 133, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 389 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 694 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 925 623 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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