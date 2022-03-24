РИАМО - 24 мар. Мособлдума направит обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением объявить 2026 год - Годом Салтыкова-Щедрина в РФ, передает корреспондент РИАМО.

По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, 27 января 2026 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя, журналиста, публициста и общественно-политического деятеля Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Родиной Салтыкова-Щедрина является село Спас-Угол Талдомского городского округа Московской области. На сегодняшний день там действует музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, храм Преображения Господня, в котором был крещен писатель, а также сохранился каскад прудов, усадебный липовый парк и семейный некрополь Салтыковых. Там похоронены отец, братья, сестры и предки Салтыкова-Щедрина.

Самединова добавила, что среди классиков русского критического реализма XIX века Салтыков-Щедрин выступает как непревзойденный художник слова, мастер гротеска, глубокий психолог, а также как государственно мыслящий гражданин.

В ходе заседания депутаты приняли проект постановления об обращении к Мишустину.

«Писатель создал яркие сатирические образы, много и самоиронично критиковал существующие порядки в своих произведениях, при этом сам долгое время проработал вице-губернатором и имел чин действительного статского советника – генерал-майора на сегодняшнем языке», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Салтыков-Щедрин — один из столпов русской культуры. 200-летие со дня его рождения должно праздноваться на федеральном уровне.