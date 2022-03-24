РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. В Королеве продолжается уборка во дворах жилых домов, 3 апреля коммунальные службы будут убирать оставшийся снег, чистить парковочные пространства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Коммунальщики просят в этот день освободить дворы от автотранспорта, чтобы не мешать наводить порядок.

Убирать будут дворы на ул. Глинкина, 2/9, 4, 6, 8, 10, 12/10, Ленинская, 6, Пионерская, 7/1, Маяковского, 3, Пушкинская, 3, Коммунальная, 38, Дзержинского, 8А, 8Б, 10, 12/2, Коммунальная, 36/8, Суворова, 4, 6, Рабочая, 1, Стадионная, 2, 2А, 4, 50 лет ВЛКСМ, 4А, 4Б, 4В, Пионерская, 30, корп. 5, 6, Горького, 12А, Дзержинского, 8Б, Горького, 4Г, Чехова, 13, Сакко и Ванцетти, 24Б, Пионерская, 15, к. 1, Горького 14Б, 16А, Горького, 16, к. 1, 2, 3 и 4, Школьная, 2, 4, Грабина, 10, Коминтерна, 13, 15, 17, 50 лет ВЛКСМ, 10А, Пионерская, 37, 37А, Гагарина, 38, 38А, Школьный тупик, 4, 6, Речная 4, 2/1, 6, 8, 10, проспекте Королева, 5, 5А, 5Б, 7, 7А,7Б, 18/6, проспекте Космонавтов, 9,11,13, в проезде Ударника, 7.