РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове за сутки выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 788 случаев заболевания, сообщает опершаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 389 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 694 человека. Выздоровели и выписались 925 623 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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