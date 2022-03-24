РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. Определены сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь, уже с 20 марта можно охотиться на селезней с подсадной уткой в охотничьих угодьях Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Сезон охоты на селезня начинается с 20 марта, а завершается 10 мая. А уже со второго апреля можно будет приступать к охоте на другие виды дичи. Я обращаюсь ко всем любителям охоты с просьбой четко соблюдать сроки и правила. Наши инспекторы Госохотнадзора проследят за этим со своей стороны», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 2 апреля и продлится 10 календарных дней в городских округах Балашиха, Богородский, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира, Коломна, Королев, Котельники, Ленинский, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Пущино, Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электрогорск и Электросталь.

А вот для 22 горокругов определены другие сроки охоты. Так, с 9 апреля и в течение 10 календарных дней поохотиться на дичь смогут жители городских округов Власиха, Волоколамский, Восход, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Истра, Клин, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лотошино, Молодежный, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Талдомский, Химки, Шаховская.