РИАМО - 24 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина выступила перед участниками форума «Перезагрузка в сфере ЖКХ», который состоялся в городском округе Лобня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы выходим на новый уровень взаимодействия с управляющими организациями. Выстраиваем прямой диалог между жилинспекцией и УК. Наша задача – помочь УК и напомнить, как важны качество отработки заявок жителей и, безусловно, клиентоориентированный подход в работе. Очень актуально формирование проблемной повестки, ее реализация и отчет перед жителями по итогам работ», – сказала Федина.
Замглавы Госжилинспекции Александр Белоусов отметил, что ведомство предложило ряд мер по снижению числа обращений жителей. Для этого нужно работать проактивно.
По его словам, руководителям УК нужно довести штатную численность работников до норматива: это 50 человек на 100 тыс. кв. м площади обслуживаемого жилья.
Кроме того, особое внимание следует уделить разъяснению порядка начислений за ЖКУ. Администрации городского округа предложено проводить ежеквартальные рабочие встречи с представителями УК, в которых примут участие сотрудники Госжилинспекции.
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