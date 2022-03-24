РИАМО - 24 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина выступила перед участниками форума «Перезагрузка в сфере ЖКХ», который состоялся в городском округе Лобня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы выходим на новый уровень взаимодействия с управляющими организациями. Выстраиваем прямой диалог между жилинспекцией и УК. Наша задача – помочь УК и напомнить, как важны качество отработки заявок жителей и, безусловно, клиентоориентированный подход в работе. Очень актуально формирование проблемной повестки, ее реализация и отчет перед жителями по итогам работ», – сказала Федина.

Замглавы Госжилинспекции Александр Белоусов отметил, что ведомство предложило ряд мер по снижению числа обращений жителей. Для этого нужно работать проактивно.

«Нужно включаться в общедомовые чаты и группы, работать на упреждение жалоб в режиме 24/7. Разместить на информационных стендах и в чатах номера мобильных телефонов ответственных сотрудников. По итогам месяца необходимо формировать проблемную повестку на основании обращений жителей и отчитываться перед ними по итогам проведенной работы», – пояснил Белоусов.

По его словам, руководителям УК нужно довести штатную численность работников до норматива: это 50 человек на 100 тыс. кв. м площади обслуживаемого жилья.

Кроме того, особое внимание следует уделить разъяснению порядка начислений за ЖКУ. Администрации городского округа предложено проводить ежеквартальные рабочие встречи с представителями УК, в которых примут участие сотрудники Госжилинспекции.