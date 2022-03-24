РИАМО - 24 мар. На подмосковных водоемах началась фаза активного таяния льда, при этом многие водоемы региона уже практически освободились от ледяного покрова, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Спасатели региональной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области провели патрулирование на водоемах.

Первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что в ходе рейда работники дежурных смен измерили толщину льда водных объектов и предостерегли рыболовов от выхода на лед.

«На всех водных объектах лед имеет рыхлую структуру, пропитан талой водой и ломается под тяжестью веса человека», – сказал Плевако.

По его словам, за 2 дня толщина льда на водоемах региона сократилась на сантиметр.

Он напомнил, что в период таяния выход на ледовую поверхность любого водоема представляет опасность.