РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске 26 марта состоится автопробег «Мы вместе», в нем могут принять участие все желающие, используя символику РФ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Автопробег организует комитет по делам молодежи администрации округа. Начало движения в 12:00. Маршрут составит 49 км от концертного зала до мемориального комплекса в деревне Кузовлево. Там состоится возложение цветов к братским могилам.

Все желающие могут использовать символику российского государства (триколор любого размера), буквы Z, нанесенные на одежду или использованные в атрибутике, флаги организаций, фирменные куртки, ветровки, толстовки, кепки с логотипом и символикой организации.