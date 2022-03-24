РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В прошлом году на территории региона в результате пожаров погибло 20 несовершеннолетних детей, в Балашихе произошло 2 возгорания в жилых домах, на которых пострадали 2 детей в возрасте 2 и 11 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С начала текущего года на территории Подмосковья произошло 5 пожаров, на которых погибло 6 несовершеннолетних детей. Пожары с гибелью детей, как правило, происходят в зданиях жилого сектора.

"Анализ гибели детей на пожарах в регионе показал, что наиболее частыми причинами являются: отсутствие надлежащего присмотра взрослыми за детьми и ведение асоциального образа жизни родителями, а также неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печного отопления, детская шалость с огнем», - говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС Балашихи отмечает, что когда ребенок остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. Дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их поведение. Им хочется как можно скорее все узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что ребенок не решит поиграть с опасными приборами, оставшись без присмотра.

Родители должны помнить, что оставлять малолетних детей одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет самостоятельно выбраться. Необходимо помнить, что дети обычно прячутся в укромном месте, спасаясь от огня и дыма.

В целях предупреждения гибели и травмирования детей на пожарах сотрудники Центра ГОЧС округа просят не оставлять детей без присмотра; хранить спички и зажигалки в недоступных для них местах; не разрешать пользоваться электронагревательными и газовыми приборами; не допускать разведения костров; напоминать ребенку об опасности игры с огнем и убедиться, что он знает телефон экстренных служб и свой адрес.

Также важно научить детей не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых; не искать укрытия в горящей квартире; не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 112 и звать на помощь соседей.

Необходимо знать, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую ткань и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.

Родителям важно не напугать ребенка, а вызвать желание быть внимательным и осторожным.