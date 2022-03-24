РИАМО - 24 мар. Депутаты Мособлдумы приняли в целом закон о мерах поддержки предпринимателей, работающих в сфере транспортировки и хранения на удаленных территориях региона, передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке, закон позволит предоставлять предпринимателям субсидии из бюджета Московской области на возмещение части затрат на уплату процентов по необходимым для работы кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Предпринимателям планируют возместить до 20% от суммы инвестиций, но не более 100 млн рублей.

Принятие закона необходимо для поддержки инвесторов, которые реализуют проекты на территории городских округов Зарайск, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдомский и Лосино-Петровский.

Для получения субсидий предпринимателям необходимо соответствовать ряду критериев. Это регистрация либо наличие обособленного подразделения на территории Подмосковья, осуществление деятельности в сфере транспортировки и хранения, осуществление инвестиций в размере не менее 20 млн рублей в объекты капитального строительства, необходимые для транспортировки и хранения.