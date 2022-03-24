РИАМО - 24 мар. Известный в Реутове художник Николай Акимов 2 апреля представит 30 своих работ разных лет на выставке в местном Музейно-выставочном центре, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Персональная выставка работ Николая Акимова откроется в Музейно-выставочном центре Реутова 2 апреля в 14:00 и продлится до 17 апреля. Основной тематикой полотен художника станут пейзажи среднерусской полосы и городские пейзажи Реутова разных лет», - отмечается в сообщении.

Николай Акимов окончил авиационный техникум, отслужил в армии, а в 1987 году с отличием окончил Московское художественное училище. Он является членом Международной федерации художников и Союза художников России.