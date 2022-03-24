РИАМО - 24 мар. Еще 823 человека с подтвержденным ранее коронавирусом вылечились от заболевания в Подмосковье. С начала пандемии число выздоровевших от Covid-19 в регионе достигло 925 623, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье 17 человек скончались с подтвержденным Covid-19. С начала пандемии в Московской области умерли 14 694 инфицированных Covid-19.

Также за прошедшие 24 часа в регионе госпитализировали 125 Covid-пациентов – это на 15,5% меньше, чем днем ранее, когда за сутки в больницы Подмосковья доставили 148 человек с подтвержденным коронавирусом.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Жителей прививают эффективными отечественными препаратами.

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