РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. Госавтоинспекторы в рамках рейдов «Безопасный двор» и «Маленький пассажир – большая ответственность!» провели профилактические беседы с водителями, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Автоинспекторы напомнили водителям о соблюдении скоростного режима во внутридворовых территориях, необходимости использования детских удерживающих устройств и правильном их применении.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции разместили на припаркованном автотранспорте «дорхентеры» с рекомендациями по обеспечению дорожной безопасности при движении в жилых зонах, а также тематические памятки с разновидностью детских удерживающих устройств.