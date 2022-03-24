РИАМО - 24 мар. Депутаты Мособлдумы приняли в целом закон, который предусматривает единовременные выплаты в размере 3 млн рублей семьям военнослужащих, погибших при участии в военной спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР, передает корреспондент РИАМО.

Данный законопроект внес в думу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня приняли действительно важное решение - оказать поддержку семьям, которые потеряли своих близких: военных - участников спецоперации на Украине. К сожалению, в любом вооруженном конфликте есть жертвы: те, кто отдает свои жизни ради защиты своего Отечества», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, соответствующие выплаты уже установлены на федеральном уровне. Речь идет о страховом обеспечении и единовременных пособиях. Это 7,4 млн. рублей.

Брынцалов добавил, что вчера Госдума приняла в трех чтениях закон о признании участников военной спецоперации ветеранами боевых действий. Соответствующие поправки к закону были разработаны группой депутатов и сенаторов от фракции «Единая Россия».

«Солдаты и офицеры, участвующие в специальной военной операции – настоящие герои нашего времени. Они с честью выполняют свой воинский долг, прикрывают друг друга, жертвуют своими жизнями ради спасения мирного населения, своих соратников, ради установления мира и справедливости. Наша задача позаботиться о них, а в случае безвозвратных потерь – о будущем их семей, их родственников», - отметил Брынцалов.

Согласно пояснительной записке, выплата будет предоставлена вдовам военнослужащих, их родителям и детям, в том числе усыновленным и до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Дополнительная мера социальной поддержки устанавливается в виде единовременной выплаты в размере 3 млн рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего.