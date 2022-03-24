РИАМО - 24 мар. Полицейские Орехово-Зуевского округа задержали 42-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в сбыте крупных партий героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленницы в кармане куртки и в сумке обнаружено и изъято 96 свертков с порошкообразным веществом общей массой около 100 граммов. Содержимое 3 свертков является наркотическим средством – героином», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что при проверке телефона женщины в нем были найдены фотографии с координатами мест наркотических закладок на территории города Куровское. Исследовав указанные точки, полицейские обнаружили еще 7 свертков. По результатам экспертизы в 3 из них был героин весом около 3 граммов. Еще 158 свертков с аналогичным веществом обнаружили при обыске по месту жительству женщины.

На допросе задержанная рассказала, что работает закладчицей наркотиков, такой заработок ей предложили в одном из мессенджеров. В обязанности женщины входило забирать наркотики из тайников, расфасовывать их и сбывать с помощью закладок на территории Орехово-Зуевского округа.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигурантку под стражу.