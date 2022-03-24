РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков поблагодарил членов Общественной палаты за активную позицию в решении проблем округа и рассказал о планах развития территорий округа.

Жариков принял участие в пленарном заседании Общественной палаты городского округа Подольск. Рассказал о планах развития территорий округа, о дальнейшем взаимодействии с членами Общественной палаты и изменениях в руководящем составе администрации муниципалитета. В ходе заседания участники озвучили волнующие подольчан вопросы.

«Благодарю за активную позицию членов Общественной палаты, затрагивающих чувствительные темы, которые волнуют наших жителей, требуют разъяснения. Для решения этих проблем особенно важен диалог и плотное взаимодействие», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

В рамках повестки состав палаты принял отставку председателя Георгия Унгуряна. На открытом голосовании большинством голосов председателем Общественной палаты избрали Виталия Пономарева. Жариков поздравил Пономарева и пожелал ему успехов.