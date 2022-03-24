РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В подмосковной Балашихе задержали уроженца Средней Азии, который подозревается в серии краж велосипедов и электросамоката, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г.о. Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» от троих местных жителей поступили заявления о краже велосипедов из домов на ул. Ситникова и электросамоката из подъезда дома на Молодежном бульваре. Сумма ущерба составила 63 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 34-летний уроженец Средней Азии.

В отношении подозреваемого следователями Следственного Управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье «Кража».