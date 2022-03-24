РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске газифицировали 54 из 74 населенных пунктов по проекту «Социальная газификация», в настоящее время работы ведутся в деревнях Лаговское и Хряслово, а также в селе Сынково, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Жариков принял участие в заседании регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация» под председательством министра энергетики Московской области Александра Самарина.

«В Подольске высокий спрос жителей на социальную газификацию, заявки на заключение комплексных договоров продолжают поступать. Этим оправдан и большой процент выполнения программы - 73%. Планировалось подключить 74 населенных пункта, сегодня в 54 из них уже пришло долгожданное голубое топливо. Уверен, что газификацию муниципального образования завершим в срок», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Всего в муниципалитете до конца года необходимо газифицировать 21 населенный пункт. В настоящее время Мособлгаз проводит работы в деревнях Лаговское и Хряслово, а также в селе Сынково.