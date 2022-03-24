РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Спасатели Балашихи продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, в ходе очередного рейда они измерили его толщину и напомнили любителям подледного лова и детям, гуляющим у водоемов, о мерах безопасности при выходе на весенний лед, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» во «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, с каждым днем лед становится все тоньше под действием тепла. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. Ледовый панцирь становится все более пористым, рыхлым и слабым. Передвижение по такой поверхности связано с большой опасностью, которой пренебрегают отчаянные рыбаки.

«Однако разъяснительные беседы, которые провели работники противопожарно-спасательной службы, оказали влияние на некоторых рыболовов. Выслушав все аргументы и проверив лед пешней, некоторые любители зимней рыбалки согласились, что жизнь дороже и отказались от выхода на опасную ледяную поверхность», – сказал Плевако.

Он добавил, что многие городские водоемы расположены в парках, где часто дети гуляют без сопровождения взрослых, а в городской черте прочность льда водоемов слабеет намного раньше.

Работники противопожарно-спасательной службы распространили среди горожан памятки и листовки с информацией об опасностях весеннего льда, рассказали подрастающему поколению о признаках хрупкой ледяной поверхности и правилах поведения вблизи водоема.