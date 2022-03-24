РИАМО - 24 мар. В столичном районе Филевский парк завершаются работы по укреплению берега реконструируемого участка набережной Москвы-реки в районе Берегового проезда, сообщает пресс-служба городского комплекса градостроительной политики и строительства.

«В рамках реконструкции участка набережной Москвы-реки протяженностью почти 700 м в районе Берегового проезда завершаются работы по берегоукреплению: более чем на 90% выполнено устройство буронабивных свай, почти на 80% готовы монолитные конструкции», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Монтаж каркаса для облицовочных гранитных плит завершен на 73%, выкладка плит – почти на 50%. Продолжается устройство ливневой канализации, также рабочие приступили к устройству наружного освещения.

По словам гендиректора АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберта Суниева, реконструкцию набережной Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская П. Фоменко» планируется завершить в этом году.

«Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории. Здесь появится экотропа с обзорными площадками. В результате жители Москвы получат еще одно место отдыха у воды», – отметил Суниев.

Столичные набережные обновляют в соответствии с новыми правилами. Строители делают значительный отступ от береговой линии, на образовавшемся пространстве можно организовывать рекреационные и прогулочные зоны.