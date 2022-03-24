РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов и учреждений, расположенных в микрорайонах Салтыковка, Дзержинского, Никольско-Архангельский, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 в связи с проведением работ на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Аптекарская, необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения. Под отключение попадает частный сектор: ул. Аптекарская и ул. Пушкинская.

Кроме того, в четверг необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения для проведения работ на водопроводе холодного водоснабжения на Вишняковском шоссе, в районе дома №103. Под отключение попадают многоквартирные жилые дома в микрорайоне Дзержинского, 51; 51А; 53; 50 (школа №16), 52 (детский сад №18 «Золотая рыбка»); ЖК «Усадьба Новая Салтыковка», ул. Школьная, д.7; ЖК «Европа», ул. Школьная; Носовихинское ш. 232 .

По отключение также попадает и частный сектор на улицах Нарвский просек; 11-я Линия; 14-я Линия; Центральная; 7-я Линия; 5-я Линия; 3-я Линия; Проектная; 1-я Линия; Граничная; Пионерская; Комсомольская; Суздальская; 2-я Железнодорожная; Железнодорожная, ш. Ильича; ул. Ленинградская; Сокольническая; Пушкинская; ул. Островского.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.